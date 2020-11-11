Индустриальный кластер открыт на базе электроакустического завода «Октава». В сделанные здесь микрофоны пели U2, Sting и Iron Maden. Именно в микрофон «Октавы» Гагарин сказал своё знаменитое «Поехали». Завод работает и сегодня, но на части его территорий работает городское пространство. Тут можно побывать в технической библиотеке, записаться в студии на легендарные микрофоны, зайти в FabLab и познакомиться с 3D-печатью.

Отдельного внимания заслуживает Музей станка — интерактивные экскурсии знакомят с историей российской промышленности. Можно потрогать настоящие станки или послушать шум одного из десятков заводов — у каждого из них уникальное звучание.