«Какую сумму вы готовы потратить на уикенд в другом городе?» — спросили мы наших пользователей. И тут же уточнили: «без учёта дороги». Выяснилось, что большинство готово расстаться не более чем с 5 000 рублей на человека за 2 дня. Ок, сказано — сделано. Мы взяли по 5 000 рублей и отправили двоих наших симпатичных сотрудниц — Олю и Юлю в Тульскую область. Оле предстояло вдохнуть все удовольствия городского отдыха, а Юле — проникнуться красотами области. Что из этого вышло, смотрите в нашем видео; подробный маршрут, который легко повторить, — ниже.
Индустриальный кластер открыт на базе электроакустического завода «Октава». В сделанные здесь микрофоны пели U2, Sting и Iron Maden. Именно в микрофон «Октавы» Гагарин сказал своё знаменитое «Поехали». Завод работает и сегодня, но на части его территорий работает городское пространство. Тут можно побывать в технической библиотеке, записаться в студии на легендарные микрофоны, зайти в FabLab и познакомиться с 3D-печатью.
Отдельного внимания заслуживает Музей станка — интерактивные экскурсии знакомят с историей российской промышленности. Можно потрогать настоящие станки или послушать шум одного из десятков заводов — у каждого из них уникальное звучание.
Долгое время территория между Кремлём и рекой Упа представляла собой жалкое зрелище — этот клочок земли принадлежал Тульскому оружейному заводу и использовался под складирование всякого хлама. Поговаривают, что во время реконструкции тут нашли много занятных артефактов.
Реконструированную набережную открыли осенью 2018 году. Её проект принадлежит известному архитектурному бюро Wowhaus. На набережной можно покачаться на качелях, погулять с ребёнком (тут находится одна из самых классных в городе детских площадок), выпить вкусный кофе или просто замедлиться и посмотреть на воду. На набережной можно найти множество занятных скульптур и арт-объектов. Здесь же находится несколько неплохих кафе и ресторанов.
В этом году Тульскому Кремлю стукнуло 500 лет. В прошлом крепость служила надёжной защитой для местных жителей, здесь же бояре приезжали присягать на верность Лжедмитрию I — на пару недель Тула превратилась в столицу России.
Ко Дню города Кремль отреставрировали. Внутри плитка, прибрано и красиво. В одной из крепостных стен расположились лавки с тульскими пряниками, белёвской пастилой, суворовскими конфетами и, конечно, самоварами.
Если вы были на московском Винзаводе или Artplay, то представить, что такое «Искра», вам будет проще. Креативное/творческое/городское/молодёжное/и так далее пространство открыли совсем недавно, но оно уже успело стать излюбленным местом тульской молодёжи.
Туристам тут тоже есть чем заняться — любопытные дизайнерские магазинчики, барбершопы, чайные, бары и отличные рестораны. Обязательно отведите под «Искру» хотя один вечер в вашей программе. Только будьте осторожны — «Искра» всегда готова закружить в ритме танца и не отпускать до утра.
Огромный ресторан от пивоварни Salden’s в пространстве «Искра» — идеальное завершение насыщенного дня в Туле. Сюда идут ради чуть ли не 40 сортов пива на кранах (и ещё сотни по банкам), мяса (берите стейки сухого вызревания или фирменные бургеры) и рыбы с морепродуктами. Кстати, про стейки — кусок мяса вы можете сами выбрать в холодильной камере. Его при вас достанут оттуда, а заказ вам, как дорогому гостю, лично принесёт и эффектно подаст шеф-повар. Приятный бонус: цены значительно ниже московских, а вкус легко переплюнет половину столичных конкурентов.
Приличный Like Hostel прячется в неприметной двухэтажке в районе ж/д вокзала. За койку просят 450 рублей, за отдельный двухместный номер придётся выложить от 1 100 рублей. Завтраков нет, туалеты/души общие, в общем — всё по классике, как в любых других хостелах.
Если вам завяжут глаза и привезут сюда впервые, вы в жизни не догадаетесь, где находитесь. Неземные пейзажи гор с бирюзовой водой ждёшь увидеть где угодно, но никак не в 200 километрах от Москвы. Кондуки, или Романцевские горы, — это бывшие карьеры. В 60-х здесь начали добывать бурый уголь, а через пару десятков лет по породе пошла вода. Добычу сначала приостановили, ну а в 90-е уже окончательно всё забросили.
Никакой инфраструктуры в Кондуках нет, разве что в выходные к их подножию приезжает «кофе на колёсах». Заезжать на верх терриконов запрещено. Правда, многие этот запрет игнорируют, особенно после того, как в одном из своих роликов дурной пример туристам показал Юрий Дудь (зачем же ты так, Юра?).
Поленово — пожалуй, одна из самых красивых и необычных усадеб художников в России. Её Василий Поленов построил в начале 1900-х годов. Каждое из зданий усадьбы построено по проекту самого художника. Попасть внутрь главного дома можно только с экскурсией — только приезжайте пораньше. Размер групп ограничен, а в выходные билеты на экскурсии разлетаются уже часам к 11 утра.
В другие здания — мастерскую Поленова, выставочный зал или диораму билеты можно на месте и без очередей. Если не хочется заходить внутрь, то можно просто погулять по территории. Обязательно дойдите до церкви Святой Троицы, откуда открывается изумительный вид на Оку.
Первый локаворский ресторан России расположен в 6 километрах от Поленово. Локаворский — значит, что все продукты, которые используются в приготовлении, произведены на фермах в радиусе 150 километрах. За кухню тут отвечает Михаил Лукашонок, который раньше работал в Ginza Project и был бренд-шефом Traveller’s Coffee.
Обязательно попробуйте картофельный салат с копчёной колбасой, корнеплодами и огурцами, говяжьи щёчки с полбой и лисичками.
На самом деле Куликово поле — это не один объект, а сразу несколько. Обычно, когда говорят Куликово поле, подразумевают одноимённый музей. Его мультимедийная экспозиция рассказывает о событиях 1380 года, о том, что им предшествовало, и о том, как битва отразилась на дальнейшей истории Руси.
Здесь можно нажимать практически на всё. Иногда даже сложно понять, что именно. Позалипать на картины и гравюры, потрогать доспехи и орудия. Есть также интерактивный детский музей-квест.
Помимо самого музея Куликово поля, можно заехать на Конный двор. Тут гостям предлагают прокатиться на лошадях и покормить их. А если хотите ещё больше проникнуться духом этого места и вас не смущает запах, то можете остаться ночевать на бюджетном Постоялом дворе.